Superman brasileiro: o advogado brasiliense que faz sucesso de capa

Leonardo Muylaert, um advogado de Brasília de 36 anos, teve sua vida transformada quando sua semelhança impressionante com Superman o catapultou para a fama nas redes sociais enquanto estava de férias.

Muylaert estava na fila na convenção CCXP de 2022 em São Paulo quando um estranho, surpreendido por sua semelhança com o ator Christopher Reeve — estrela original de Superman: O Filme —, o gravou secretamente em um vídeo com seu celular. “É o Clark Kent?”, questionava o fã.

O vídeo alcançou milhares de visualizações e foi uma surpresa positiva para o advogado. "Todos comentários eram muito positivos, no sentido de que eu parecia muito com o Clark Kent. Curioso que à época eu nem tinha rede social. Mas o público fez campanha nas redes sociais para me identificar, e, quando a informação chegou até mim, aproveitei a dica dos internautas e me lancei na produção de conteúdos incorporando o personagem", comentou Leonardo ao Correio.

A partir daí, surgiu a ideia de se vestir de super-herói e fazer vídeos para a internet, além de visitar escolas e hospitais. "Na minha opinião, o Super-Homem desperta o que há de melhor em nós. Então o desenvolvimento de visitas sociais veio associado à própria concepção que tenho do Superman. Acredito que inerente a trajar o 'S da Esperança' no peito vem a responsabilidade de compartilhar alegria e positividade. E nada mais justo do que fazer isto perante hospitais, escolas e instituições de caridade", aponta o herói.

"Logo que chegou meu traje, dei início às visitas, e estas rapidamente me ensinaram o potencial que iniciativas simples têm de mudar o dia das pessoas para melhor. Este é o verdadeiro legado do herói. Particularmente, me sinto ainda mais feliz por ter a oportunidade de contribuir com um legado positivo trajando a roupa do Superman do Christopher Reeve, cujo empenho em causas sociais repercute até hoje, mesmo após seu falecimento", disse.

"Dizem que me pareço fisicamente com o Christopher Reeve, Superman das décadas de 70 e 80. Difícil aceitar comparativos quando estamos diante de um ícone como o Reeve, então eu relutei para me render à comparação. Aceitei que devemos ter pontos em comum quando vi a internet em peso dizer que nos parecemos", acrescenta o cosplay.



A fama chegou a Hollywood

Com o boom de visualizações, um dos vídeos atraiu atenção de James Gunn, roteirista e diretor norte-americano, que escreveu e dirigiu filmes de super-herói como os Guardiões da Galáxia (2014) e Guardiões da Galáxia Vol. 2 (2017) e O Esquadrão Suicida (2021). James Gunn também é o diretor do próximo filme do Superman (2025).

"Foi um marco na minha trajetória como produtor de conteúdo e sinaliza que minha mensagem está no caminho certo. Se por um lado o vídeo viral da CCXP/22 havia me lançado no cenário internacional com uma identidade ainda desconhecida, agora com o compartilhamento por Gunn querendo ou não eu me tornava conhecido no circuito internacional cosplayer, o que é motivo de orgulho", afirma Leonardo.

Veja o vídeo divulgado por James Gunn:



Uma vida dupla como Clark Kent

Muylaert enfrenta um dia a dia intenso, equilibrando sua vida de herói com sua carreira como advogado. No entanto, ele encontra gratificação em servir à comunidade e receber feedback positivo das pessoas online.

"A maior dificuldade é encontrar tempo na agenda para as edições, já que ainda sou eu quem as faço. No momento, a solução tem sido intensificar as edições nos finais de semana, mas seria interessante poder contar com uma equipe que me ajude neste aspecto", comenta o Superman brasileiro.