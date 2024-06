Confira cinco dicas para prevenir queimaduras

Com as baixas temperaturas do inverno, as pessoas recorrem ao uso de aquecedores e lareiras para se manterem aquecidas. A temperatura dos alimentos, como fondues, sopas e caldos, também tende a ser mais quente. No entanto, esses fatores podem aumentar o risco de queimaduras graves. Em junho, inclusive, celebra-se o Dia Nacional de Luta contra Queimaduras, evidenciando a necessidade de estar atento e tomar precauções para evitar acidentes.

Segundo o Ministério da Saúde, cerca de um milhão de queimaduras ocorrem no Brasil anualmente. Entre 2015 e 2020, foram 19.772 mortes em decorrência a esse tipo de problema. Desse número, 53,3% foram por queimaduras térmicas, causadas por fontes de calor, e 46,1% por queimaduras elétricas, quando uma corrente elétrica atravessa o corpo, gerando calor. As queimaduras com fogos de artifício, por outro lado, aumentaram 36% entre 2021 e 2023.

“Entre um milhão de queimaduras que ocorrem anualmente, 70% são resultados de acidentes domésticos. Os líquidos superaquecidos são os principais vilões, com destaque para o mais comum: a água. Por isso, o trabalho de prevenção é essencial, principalmente no inverno”, afirma Elaine Godoy, enfermeira estomaterapeuta e coordenadora clínica Latam da Mölnlycke, empresa sueca líder em tratamento de feridas.

Prevenindo queimaduras

É essencial adotar cuidados específicos para evitar queimaduras e suas possíveis complicações, pois essas lesões podem variar de leves a graves, dependendo da intensidade e duração da exposição ao calor, substâncias químicas ou eletricidade. Abaixo, veja como se proteger!

1. Atenção com crianças na cozinha

Conforme os dados do Ministério da Saúde, 77% dos casos de queimaduras acontecem em casa e 40% com crianças de até 10 anos. A cozinha é um lugar com diversos riscos para os pequenos, e o mais seguro é mantê-los em outros cômodos enquanto se prepara alimentos no fogão ou forno. Além disso, manter os cabos de panela para dentro do fogão, usar preferencialmente as bocas de trás do eletrodoméstico e não manipular líquidos quentes perto de crianças são ações importantes.

2. Fique atento à fonte de calor utilizada

Ao cozinhar, é importante tomar diversos cuidados. Não se deve cozinhar com álcool ou combustíveis, é preciso estar atento para não deixar água cair sobre óleo quente e, sempre que terminar o preparo da comida, certifique-se que desligou as bocas do fogão e/ou forno.

Para quem usa botijão de gás, posicionar o dispositivo longe de fontes diretas de calor e sempre na vertical é essencial. Ainda, feche a válvula sempre antes de dormir ou de sair de casa.

3. Tenha cuidados com eletricidade

Em relação à eletricidade, o primeiro passo é certificar-se que a manutenção da rede elétrica da sua casa está em dia, para evitar o mau funcionamento. Outras dicas importantes são: não ligar diversos aparelhos eletrônicos em uma mesma tomada e evitar usar dispositivos, como o celular, enquanto carregam.

4. Cuidado com fogos de artifício

Os fogos de artifício apresentam riscos mesmo antes do uso, portanto não é recomendado armazená-los perto de crianças. Eles causam lesões sérias e não devem ser manuseados em locais com crianças e devem ser soltos em ambientes abertos. Lembre-se sempre de ler atentamente as instruções no rótulo do produto.

5. Atente-se ao uso de produtos inflamáveis

Certifique-se que produtos inflamáveis e químicos como fósforo, velas, produtos de limpeza e álcool estejam armazenados fora do alcance de crianças e animais.

Agindo em caso de acidentes

Em caso de acidentes, o ideal é molhar a lesão com água corrente em temperatura ambiente. Jamais aplique substâncias como pomadas, manteiga ou creme dental no local. Procure um serviço médico o mais rápido possível por meio dos contatos: SAMU, telefone 192, e bombeiros, telefone 193.

Por Samara Alcantara

