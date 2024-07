PF prende foragida com mais de R$ 500 mil em Ceilândia

Com R$ 574.713,00 em dinheiro e uma pistola 9mm com 48 cartuchos de munição, foragida da Operação Rei do Skunk foi presa na quinta-feira (11/7) - (crédito: Polícia Federal)

Uma foragida da Operação Rei do Skunk foi presa, nesta quinta-feira (11/7), em uma ação da Polícia Federal com apoio da Polícia Militar do Estado de Goiás. A mulher, de 31 anos, estava sendo procurada desde dezembro de 2023 e foi localizada em Ceilândia. Durante a abordagem, ela foi encontrada com R$ 574.713,00 em dinheiro e uma pistola 9mm com 48 cartuchos de munição.

As investigações da Operação Rei do Skunk apontam que a mulher atuava como uma das principais operadoras financeiras de uma quadrilha especializada em tráfico de drogas com repercussão internacional.

Os policiais federais descobriram que ela movimentou mais de R$ 11 milhões provenientes de atividades criminosas. A prisão pode levar à identificação de outros envolvidos no esquema, especialmente aqueles beneficiados pela ocultação e dissimulação patrimonial intermediados pela suspeita.

Além do cumprimento da ordem de prisão expedida pela Justiça Federal em Brasília, a mulher foi presa em flagrante por lavagem de dinheiro e posse ilegal de arma de fogo de calibre restrito.