Homens presos no Guará praticavam arrastão com uma carroça Veja vídeo

Na noite de domingo (14/7), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu dois homens e apreendeu um menor de idade que realizavam assaltos no Guará armados com facas e utilizando uma carroça. Uma das vítimas dos roubos acionou as autoridades.

Por volta das 23h40, policiais do 4º Batalhão chegaram às proximidades da QE 34. No local, enquanto cometiam mais um crime, os assaltantes avistaram os policiais e abandonaram a carroça, fugindo a pé. Durante a fuga, tentaram se desfazer de diversos itens roubados de transeuntes, além de duas porções de maconha e as facas utilizadas nos assaltos.

Os suspeitos foram abordados e identificados. No total, nove vítimas compareceram à 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul) e reconheceram os detidos como os autores dos crimes. O adolescente foi encaminhado para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DEA).

De acordo com a PMDF, os indivíduos tinham passagens criminais por delitos diversos, como tráfico, receptação, roubo a transeunte, corrupção de menores, uso e porte de drogas.

Câmeras de segurança flagraram o momento em que ocorreu a abordagem policial.

A polícia recebeu informações de que, durante a madrugada, uma pessoa resgatou o cavalo que conduzia a carroça dos assaltantes.