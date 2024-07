Mulher é transportada ao hospital após acidente entre dois carros em Planaltina

Por volta das 15h deste sábado (20/7), uma colisão entre dois veículos, em Planaltina, deixou uma pessoa ferida. Segundo populares, um Fiat Punto de cor prata colidiu com um Chevrolet Kadett vermelho que, em seguida, atingiu um poste, que caiu em cima do veículo. Uma mulher estava no banco do passageiro do Kadett e teve de ser transportada ao hospital.

O acidente ocorreu ao lado do 14° Batalhão da Polícia Militar e próximo ao Restaurante Comunitário de Planaltina. A PM interditou a pista por conta da fiação que está caída no asfalto e em cima do carro.

Na manhã deste sábado, houve, também, um capotamento em Samambaia, em frente à Atlântida Móveis. O CBMDF não disponibilizou informações sobre o acidente.

Não há informações sobre o estado de saúde dos motoristas dos veículos envolvidos no acidente em Samambaia (foto: Renato Souza/ CB Press)