Umidade chega a 12% nesta terça (20/8) e Inmet emite alerta vermelho

O fim de agosto está aproximando-se e a característica da estação continua a ser sentida com veemência no Distrito Federal. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), é esperado que nesta terça-feira (20/8) a umidade varie de 80% a 12%. Por causa disso, o instituto emitirá o alerta vermelho, quando a umidade atinge os níveis mais críticos. A mínima registrada na manhã desta terça-feira foi de 9ºC, na região de Águas Emendadas, e a máxima deve atingir, à tarde, 32ºC.

Segundo Andrea Ramos, meteorologista do Inmet, é comum que em agosto níveis mais rigorosos de seca sejam registrados. Quando o alerta vermelho é emitido, vale ficar alerta à saúde, ingerindo bastante líquido e evitando praticar atividades físicas ao ar livre e, claro, atentar-se aos riscos de incêndios em vegetação. Nesta terça o Plano Piloto completa 119 dias sem chuvas e a especialista alerta que não há previsão, pelo menos para os próximos cinco dias.

Ao longo do dia, os ventos se apresentarão com intensidade de fraca a moderada. Podendo haver rajadas isoladas. O alerta vermelho deve ser emitido por volta das 15h mantendo-se assim até as 17h. Antes disso, porém, o instituto continua com a emissão do alerta amarelo e alaranjado.