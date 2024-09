Morre Roberto Morais, pioneiro de Brasília, aos 63 anos

Morreu, nesta sexta-feira (6/9), aos 63 anos, Roberto Morais, pioneiro de Brasília com forte atuação no ramo de indústrias de madeira. Segundo amigos da família, Robertinho, como era conhecido, enfrentava um câncer na laringe. Ele deixa a mulher, Claudia Peralta Morais, com quem viveu por três décadas, e o filho Matheus.

Nascido em Belo Horizonte, se mudou para Brasília ainda criança. Por mais de 35 anos esteve a frente da empresa Modelo Divisórias e integrou a executiva do Partido Verde (PV).

O velório de Roberto Morais será neste sábado, das 15h às 17h, no Cemitério Campo da Esperança, na Capela Especial 7. O sepultamento está marcado para as 17h30.

Velório de Roberto Morais será às 14h deste sábado (7/9) (foto: Divulgação)