DF inicia semana com 1.009 vagas de emprego disponíveis

As agências do trabalhador oferecem, nesta segunda-feira (9/9), 1.009 vagas para as pessoas que estão à procura de um emprego no Distrito Federal. Os postos oferecem benefícios, além da remuneração, estão presentes em diferentes regiões administrativas e exigem níveis variados de escolaridade. Os interessados devem se candidatar em qualquer uma das unidades ou pelo aplicativo Sine Fácil.



O cargo que oferece maior rendimento é o de encarregado de obras, em Taguatinga. Há uma vaga disponível para pessoas com Ensino Médio completo e experiência prévia na função, com pagamento de R$ 3,5 mil. Outro destaque vai para para o cargo de mecânico de manutenção de motores diesel (exceto de veículos automotores), na região de Vicente Pires. São duas chances para pessoas com Ensino Fundamental completo e experiência prévia. O salário é de R$ 3,4 mil.

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo do Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail gcv@setrab.df.gov.br. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF).

*Com informações da Agência Brasília