Ministério Público denuncia homem que matou ex atropelada no Gama

Wallison Felipe de Oliveira, o homem que matou a ex-companheira atropelada no último dia 20 de agosto, foi denunciado pela Promotoria de Justiça do Tribunal do Júri do Gama. A denúncia aponta homicídio quadruplamente qualificado contra Juliana Barboza Soares e tentativa de homicídio contra a mãe e a filha da vítima, que também foram atropeladas, mas sobreviveram.

As qualificações do crime apontadas pelo Ministério Público são: motivo torpe (Wallison não se conformava com o fim do relacionamento); emprego de meio que dificultou a defesa da vítima (ela foi atropelada propositalmente de forma imprevista); meio cruel (o ex-companheiro passou o carro por cima da vítima três vezes, causando diversas fraturas graves e extensas); e feminicídio.

Na noite do crime, Juliana comemorava o aniversário em um bar com familiares e amigos. Wallison esteve no local e a ameaçou de morte. Ele esperou que a ex-companheira deixasse o estabelecimento e, enquanto ela caminhava com a filha de 5 anos, acelerou o carro e atropelou as duas. A seguir, ele voltou a acelerar e atropelou Juliana mais duas vezes. A mãe dela, que tentou socorrer a filha e a neta, também foi atropelada. Avó e neta foram socorridas e sobreviveram, mas Juliana não resistiu aos ferimentos.