Homem é preso em Samambaia após ameaçar esposa com facão

Nesta terça-feira (1/10), um homem foi preso em flagrante por violência doméstica após ameaçar sua esposa com facão. O caso ocorreu na QR 327, Samambaia. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o suspeito não se intimidou com a chegada dos militares e deu continuidade às agressões verbais, além de mostrar à equipe que portava um facão embaixo de sua camisa.

Para contê-lo, a equipe do GTM 31 precisou usar uma spark — arma não letal de choque, comumente utilizado para neutralizar agressores — o que também possibilitou a apreensão do facão.

A corporação informou que o homem foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para avaliação médica e posteriormente à 26ª Delegacia de Polícia, localizada em Samambaia Norte, para medidas cabíveis.