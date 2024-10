Lobo-guará é resgatado pela PMDF em chácara no Paranoá; veja vídeo

Moradores de uma chácara localizada no condomínio Eller Paranhos, no Paranoá, receberam uma ilustre visita na noite desta terça-feira (8/9). Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a proprietária do local percebeu a presença de um lobo-guará e acionou uma viatura ambiental. O bicho foi resgatado, com saúde, e reinserido na natureza.

Aos policias, a dona da chácara explicou que entrou em contato imediatamente, pois estava preocupada com a presença do animal próximo às suas criações de ovelhas e cachorros, temendo possíveis ataques.

A equipe ambiental chegou ao local rapidamente e realizou o resgate do lobo-guará, que foi encontrado com suas características normais preservadas. O bicho foi levado para um local apropriado, onde foi feita a soltura.

Veja vídeos do resgate: