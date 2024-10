Suspeito de violência doméstica é preso após mulher acionar 190

Militares do 17º Batalhão da Polícia Militar do DF (PMDF) prenderam, em Águas Claras, na madrugada desta quarta-feira (9/10), um homem suspeito de violência doméstica. A prisão ocorreu após a vítima acionar o 190 e informar que seu companheiro ameaçava tirar a vida dela e de seu filho. Na ligação, a vítima, que se mudou há pouco para a região, estava nervosa e não conseguia falar onde morava. Após obter um ponto de referência, os militares prenderam o homem.

Segundo a corporação, ao saber que a mulher havia acionado a PMDF, o suspeito jogou o celular dela dentro d’agua e danificou o aparelho. O homem e a vítima, que vivem juntos há 12 anos, foram localizados na frente do prédio onde moravam e conduzidos pelos policiais militares à 21ª Delegacia de Polícia (DP), localizada em Taguatinga Sul.

O homem foi detido pelo crime de violência doméstica. A corporação informou que as partes não quiseram comentar sobre o que originou a briga. O sargento, que recebeu a denúncia pelo 190, acompanhou a ocorrência, manteve contato com a mulher para encorajá-la e acolhê-la, informando sobre as redes de apoio disponibilizadas no DF às mulheres vítimas de violência.