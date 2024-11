Cerveja falsificada era produzida em Santa Maria e no Gama e depois vendida

Uma quadrilha que adulterava e vendia cervejas falsificadas no Gama e em Santa Maria foi presa pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), com o apoio da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), nesta terça-feira (5/11).

A prisão ocorreu DF-290, em Santa Maria, enquanto policiais militares realizavam patrulhamento e abordaram duas fiorinos carregadas de caixas de cerveja de origem duvidosa e sem nota fiscal. Segundo um dos condutores, as bebidas eram adulteradas e retiradas próxima ao Valparaíso- G0, após isso, eram comercializadas.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A PMDF informou que, com o apoio de outras viaturas e da PMGO, os militares deslocaram-se a uma residência, e apreenderam 72 caixas de cervejas falsificadas, prontas para venda, bem como maquinários utilizados na adulteração das bebidas, diversos pacotes de tampinhas e rótulos falsificados.

Leia também: Ex-PM é sequestrado por oito dias após dever R$ 30 mil a traficantes do DF

No local, os militares descobriram que o grupo comprava fardos de cervejas de marcas inferiores e colocava as garrafas dentro de uma caixa d'água para que a cola dos rótulos amolecessem e, dessa forma, pudessem ser removidas. Após esse processo, um novo rótulo, de marcas que são vendidas por um preço maior, era colado nas garrafas com o auxilio de cola transparente.

Ao todo, cinco pessoas foram detidas e encaminhadas à 20ª Delegacia de Polícia, localizada no Setor Central do Gama.

Leia também: Motociclista leva "fechada", cai e morre ao ser atropelado por caminhão

Veja imagens da ação: