Pós-Black Friday oferece oportunidades de bons negócios para clientes e vendedores

Hoje é a véspera da Black Friday. E um estudo do Google sobre a jornada de interesse do consumidor on-line brasileiro em relação à data mostra que ocorre um aumento na quantidade de pesquisas sobre promoções a partir do meio-dia desta quinta. Em uma escala de zero a 100, o "foco na Black" costuma ficar em 82 durante toda a tarde.

Amanhã, a escala chega a 100. A análise comportamental, no entanto, traz insights que podem favorecer os comerciantes a montar estratégias para os próximo dias. No sábado, o "foco na Black" cai para 64 e reduz ainda mais no domingo: 58. Só que tradicionalmente ocorre um repique na segunda e a busca por produtos em oferta salta para 65 — acima do registrado no fim de semana.

Como este ano a data coincide com o pagamento da primeira parcela do 13º, o pós-Black Friday, mesclado com promoções ao consumidor, aparenta ser uma chance para bons negócios, avaliam analistas do setor.

Para 2024, os produtos mais desejados, segundo o Google, são eletrônicos (76%), moda (59%), beleza e cuidado pessoal (44%) e objetos para casa (41%).

Revolução no atendimento

Uma startup de telepsicologia criada em Rondônia está vencendo os desafios de inovar na Amazônia e revoluciona a forma de realizar atendimentos de psicologia à distância.

Com uma plataforma exclusiva e segura, a startup Terapia de Bolso conecta psicólogos e pacientes em todo mundo desde 2015 e aprimora os serviços constantemente.

A startup Terapia de Bolso conecta psicólogos e pacientes em todo mundo desde 2015 (foto: Divulgação)

Na mais recente atualização, o sistema passou a incluir da assinatura e certificado digital do Gov.br, o que garante mais agilidade e segurança para psicólogos e clientes.

A startup Terapia de Bolso também tem capacidade de conectar até 10 pessoas simultaneamente em uma única sala de atendimento, o que facilita consultas em grupo e é um diferencial entre as empresas do segmento.

Celebração no Pontão

A menos de um mês do Natal, as empresas começam a voltar as ações de marketing para a celebração da data. De amanhã a domingo, a Natura realiza uma série de atividades no Pontão do Lago Sul, como a criação de cartões personalizados, oficinas e a participação em um jogo interativo com prêmios exclusivos.

A Fantástica Fábrica de Presentes é um espaço dedicado à experimentação de produtos da marca, com diversas opções de kits e fragrâncias. "O Natal nos convida a celebrar o que realmente importa: as conexões e o amor que compartilhamos com aqueles que nos cercam. É um momento de cuidar e de transformar cada gesto em algo significativo", afirma a diretora de Marketing e Comunicação da Natura, Denise Coutinho.

Uma série de atividades será realizada no Pontão do Lago Sul, de amanhã a domingo (foto: Natura/Divulgação)

Nesta sexta, o espaço vai funcionar das 17h às 22h; sábado e domingo, das 14h às 22h.

R$ 2 mil

Valor que a Uber terá que indenizar uma consumidora que teve o extravio de encomenda durante um serviço de entrega. A decisão é do juiz Aragonê Nunes Fernandes, do Juizado Especial Cível, Criminal e de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brazlândia. Na sentença, o juiz entendeu que a divergência na modalidade de serviço solicitada não exclui a responsabilidade da empresa. "Em uma análise detida dos autos, mostram-se evidentes esses danos, pois, ainda que a autora tenha travado contato por meio de várias mensagens com a requerida para resolver a situação, ela não obteve sucesso, tendo perdido seu tempo útil", afirma o juiz, na decisão.

Comércio no feriado

Feriado distrital desde 1995, o Dia do Evangélico será celebrado no sábado. E, de acordo com a Fecomércio-DF, a maioria das empresas associadas está autorizada a funcionar normalmente.

A rigor, como nos feriados anteriores (Proclamação da República e Consciência Negra), apenas os trabalhadores vinculados ao Sindióptica-DF não poderão trabalhar, conforme norma vigente da categoria.

"A Fecomércio-DF reforça que os empresários devem verificar, nas respectivas CCTs, se é necessário obter o certificado de abertura aos domingos e feriados, a fim de evitar penalidades. Todas as regras referentes ao trabalho em dia de feriado, como a jornada de trabalho e a remuneração dos funcionários, devem ser cumpridas", ressalta a entidade.