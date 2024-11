Vídeo: Homem invade maternidade, quebra móveis e morde policial

Um homem foi preso, após invadir o Hospital Maternidade Brasília, no Sudoeste e destruir móveis do local, na manhã desta quinta-feira (28/11).

Segundo informações da Polícia Militar (PMDF), que foi acionada para atender a ocorrência, o homem estava em surto e chegou também a insultar quem estava no local. Ele foi encontrado nas proximidades da unidade de saúde. Durante a abordagem, o suspeito tentou agredir os policiais e teve que ser contido. Veja o vídeo:

Ele foi detido e encaminhado para a 5ª Delegacia de Polícia (Área Central), juntamente com as vítimas e testemunhas do ocorrido. No local ele ainda mordeu uma das agentes policiais.