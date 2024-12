Sindifisco lamenta morte de servidores da Receita: "Vamos acompanhar as investigações"

O Sindifisco Nacional (Sindicato dos Auditores-Fiscais da Receita Federal) lamentou a morte dos três servidores da Receita Federal, após a caminhonete em que estavam se envolver em um acidente com um caminhão, na tarde desta segunda-feira (2/12), na BR-060, na altura do município de Alexânia (GO). Walter Watanabe, auditor fiscal, era filiado ao Sindifisco. Além de prestar condolências aos familiares das vítimas, a associação destacou que sua direção de defesa profissional acompanhará as investigações.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

No momento do acidente, Antonio José de Araújo Filho, Gilmar de Lima Neto e Walter Watanabe viajavam de Goiânia a Brasília, na missão de acompanhar a transferência de carretas apreendidas por carregar cigarro contrabandeado. Na nota de pesar, o sindicato destacou que "é importante que seja descartada qualquer possibilidade de crime, pois Walter trabalhava na divisão de repressão da Receita Federal, uma atividade visada e de risco".

Leia também: Criminoso que invadiu casa e matou idoso se intitulava artista e rapper

Comoção

Outras sindicatos também lamentaram as mortes. O Sindfazenda se pronunciou por meio das redes sociais. A nota de falecimento lamenta a morte de Gilmar de Lima Neto, servidor que era filiado ao Sindfazenda. "Expressamos nossas mais sinceras condolências à família, aos amigos e aos colegas de profissão neste momento de dor e perda. Que sua dedicação ao serviço público e à causa da justiça permaneça como inspiração para todos nós", escreveu o sindicato.

Outro sindicato a publicar nota de pesar foi o Sindireceita. "É com imenso pesar que recebemos o comunicado da Receita Federal informando que os servidores Antônio José de Araújo Filho, Gilmar de Lima Neto e Walter Watanabe, faleceram em razão de um trágico acidente na BR-060, ocorrido nesta segunda-feira, 2 de dezembro. O Sindireceita expressa solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho", disse.

Leia também: Homem de 42 anos morre afogado no Lago Corumbá

Confira a nota do Sindifisco na íntegra:

"O Sindifisco Nacional (Sindicato dos Auditores-Fiscais da Receita Federal) lamenta profundamente a trágica morte do Auditor-Fiscal, Walter Watanabe, causada por um grave acidente ocorrido nesta segunda-feira (02), na BR-060, em Goiás. O sindicato se solidariza com a dor da família de seu filiado, assim como dos parentes e familiares do Analista Tributário, Antônio José de Araújo Filho, e do servidor da Receita Federal, Gilmar de Lima Neto, que também vieram a óbito.

A direção de defesa profissional do Sindifisco Nacional irá acompanhar as investigações sobre as circunstâncias que causaram a colisão do veículo oficial do órgão com um caminhão. É importante que seja descartada qualquer possibilidade de crime, pois Walter trabalhava na divisão de repressão da Receita Federal, uma atividade visada e de risco.

Ratificamos nosso pesar e agradecimento pelos serviços prestados pelo Auditor-Fiscal, que foi de grande valia para a sociedade e para o pleno funcionamento da Receita Federal", escreveu.