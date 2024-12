Campanhas do GDF arrecadam recorde de doações em 2024

Com foco em promover a solidariedade e ajudar quem mais precisa, o Governo do Distrito Federal (GDF) encerra o ano de 2024 com números expressivos em campanhas sociais. Por meio de programas como Nosso Natal, Vem Brincar Comigo e Agasalho Solidário, milhares de itens foram arrecadados e distribuídos, beneficiando pessoas em situação de vulnerabilidade e superando as metas estabelecidas, com resultados que triplicaram em relação a 2023.

Nos restaurantes comunitários do DF, a campanha Nosso Natal garantiu um almoço natalino ao custo simbólico de R$ 1 para cerca de 55 mil pessoas. Além disso, a megaestrutura natalina montada na Esplanada dos Ministérios atrai diariamente 5 mil visitantes e já contabiliza mais de 300 mil pessoas desde a inauguração. A atração seguirá aberta até 30 de dezembro.

Já a campanha Vem Brincar Comigo arrecadou 16 mil brinquedos, um aumento de 56% em relação ao ano anterior. Mais de 25 mil crianças foram beneficiadas, tendo ainda a oportunidade de participar de eventos como Funn Festival, Na Praia e Happy Land.

Durante o inverno, o programa Agasalho Solidário obteve um aumento significativo de arrecadações, com 21 mil casacos e cobertores entregues — quase três vezes mais do que em 2023. Parte das doações foi enviada ao Rio Grande do Sul, que sofreu com enchentes. Além disso, a campanha Brasília pelo Sul arrecadou 300 toneladas de roupas, alimentos, água e materiais de higiene pessoal, auxiliando a população gaúcha.

Outra iniciativa de destaque foi a campanha Solidariedade Salva, presente nos grandes eventos de Brasília, que arrecadou 188 toneladas de alimentos, beneficiando mais de 20 mil famílias em situação de vulnerabilidade.

As ações foram lideradas pela chefia-executiva de políticas sociais e contaram com a idealização da primeira-dama do DF, Mayara Noronha Rocha, que destacou o impacto social das campanhas. Segundo ela, “nas campanhas sociais do GDF, acreditamos que cada gesto de solidariedade tem o poder de transformar não apenas vidas individuais, mas toda a nossa sociedade brasiliense. Quando nos unimos para ajudar o próximo, cultivamos uma cultura de empatia e cuidado coletivo, essencial para um DF mais justo e acolhedor”, afirmou.

Ela ainda ressaltou que, em 2025, o compromisso será de fortalecer as campanhas já consolidadas e ampliar o alcance, abraçando novas causas solidárias para espalhar ainda mais esperança por todo o Distrito Federal.