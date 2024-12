Quatro regiões do DF enfrentam corte energia nesta quinta-feira (19/12)

Moradores de algumas regiões de São Sebastião, Lago Sul, Paranoá, Samambaia e Planaltina enfrentarão falta de energia nesta quinta-feira (19/12), durante algumas horas do dia. A suspensão do fornecimento de energia elétrica acontece para manter a segurança das equipes de trabalho enquanto realizam serviços de manutenção.

Em São Sebastião, o desligamento será de 9h às 15h no Setor do Boa, Rua Nacional, ruas 2, 7 e 8; Condomínio Bela vista, conjuntos A, B, C, D, E e F; e Condomínio Mansões Itaipu, Conjunto D. Em Samambaia será das 10h às 17h, no Núcleo Rural Samambaia, DF-280, KM 10- Chácara 07/ Km 10.

No Lago Sul, das 12h às 18h, o Setor de Mansões Dom Bosco, Conjunto 1 não terá energia. No Paranoá, as quadras 10, 334, 325, 336 e 339 do Condomínio Del Lago serão afetadas. Já em Planaltina, O Núcleo Rural Córrego do Arrozal, BR-020, Km 15 e Km 16 terão o serviço interrompido.

Caso a manutenção acabe antes do previsto, a energia será restabelecida sem aviso prévio.

Além dos desligamentos programados, outras regiões podem, eventualmente, ser afetadas sem comunicação prévia. Caso isso aconteça, a população pode registrar ocorrência pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva e de fala, podem acessar o atendimento pelo telefone 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho auditivo.

* Estagiário sob a supervisão de Márcia Machado