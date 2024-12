Homem com tornozeleira é preso por furtar itens em carro adulterado

Um homem foi preso neste sábado (28/12) após furtar materiais de construção em São Sebastião. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o suspeito tem ficha criminal extensa e já usava tornozeleira eletrônica por crimes contra o patrimônio. A placa do carro que ele usou para levar os produtos estava adulterada.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Policiais militares do Tático Operacional Rodoviário (TOR) identificaram o veículo e fizeram a abordagem na altura do Trecho 2 do Setor de Clubes Sul. A procura pelo homem foi iniciada após os militares receberem uma denúncia de que um indivíduo, que dirigia um carro verde, estava furtando os materiais. De acordo com a corporação, ele teria realizado diversas viagens, transportando uma grande quantidade de porcelanatos de alto valor de mercado, maquinários e várias ferramentas.

Leia também: Saiba quem é o homem que ameaçou atacar sedes da PMDF e PF



Durante a abordagem, ficou constatado que a numeração do motor do veículo estava suprimida, o que configurou o crime de adulteração de sinais identificadores de veículo automotor. Diante da situação, o motorista foi apresentado à 1ª Delegacia de Polícia, localizada na Asa Sul, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante.

Leia também: PM de folga ajuda a salvar vítima de disparo acidental em estande de tiro



O suspeito tem quatro passagens por furto e por ameaça, além de passagens por dano, injuria e adulteração de veículo.