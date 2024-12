Homem que tentou matar vizinha em briga por cachorro é condenado

Um homem foi condenado a 10 anos e quatro meses de prisão, em regime fechado pelo Tribunal do Júri de Samambaia por tentar matar a vizinha com golpes de faca. O crime ocorreu na manhã de 17 de setembro de 2023. Segundo o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), dias antes do crime, o criminoso teria se irritado e discutido com a vítima porque acreditava que o cachorro dela havia defecado na porta da casa dele.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Segundo a denúncia, no dia dos fatos, em razão da discussão ocorrida anteriormente, o réu, já determinado a matar a vítima, a surpreendeu enquanto andava pela rua e a atingiu pelas costas. Para os jurados, a ação teve motivo fútil, foi praticada por meio cruel e de forma a dificultar a defesa da vítima.

Na análise do processo, o juiz Presidente do Júri destacou que o crime foi praticado com premeditação na presença de uma criança de quatro anos de idade, que ficou traumatizada, conforme relato da vítima. A mulher informou em juízo que foi necessário a interrupção do seu tratamento contra o câncer em razão dos ferimentos. A vítima ficou ainda com sequelas na mão e trauma psicológico, a ponto de ter medo de sair na rua, além de ter se mudado de endereço.

Leia também: DF envia mergulhadores para reforçar buscas em ponte que desabou

O Juiz não permitiu que o condenado recorra em liberdade.