Veja o que abre e o que fecha no feriado

Com a chegada do Ano-Novo, os moradores de Brasília devem ficar atentos às alterações no funcionamento de serviços públicos e privados. Durante o feriado, que celebra a chegada de 2025, diversos estabelecimentos têm horários especiais ou ficam fechados.

Os serviços essenciais, como hospitais, unidades de pronto atendimento (UPAs) e segurança pública, funcionam em regime de plantão. Já o comércio, shoppings e transporte público têm horários reduzidos ou operações específicas. Confira a seguir os detalhes sobre o que abre e o que fecha na capital federal no primeiro dia do ano.

Transporte

O Metrô-DF não funciona para a realização de manutenções essenciais. Os ônibus do transporte público seguem os horários de domingos e feriados.

Segurança

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) opera com efetivo reforçado em todo o território do DF, com viaturas e equipes nas ruas 24 horas por dia. A população pode solicitar atendimento pelo número 190.

Todas as delegacias circunscricionais da Polícia Civil (PCDF) funcionam em regime de plantão ininterrupto, incluindo as delegacias especializadas em atendimento à mulher e à criança.

O Corpo de Bombeiros (CBMDF) está em alerta máximo, com equipes prontas para atender a qualquer tipo de emergência, como incêndios, resgates e socorros. A população pode acionar os bombeiros pelo número 193.

A Defesa Civil do Distrito Federal mantem equipes de plantão 24 horas por dia para atender ocorrências relacionadas a desastres naturais e outras emergências. A população pode entrar em contato pelos telefones 193 ou 199.

Saúde

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF) informa que hospitais, unidades de pronto atendimento (UPAs) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) operam 24 horas por dia.

O Hospital de Base (HBDF), o Hospital Regional de Santa Maria (HRSM), as UPAs e a urgência odontológica do Hospital Regional da Asa Norte (Hran) atende 24 horas por dia.

As Unidades básicas de saúde (UBSs) e Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs) ficam fechadas no primeiro dia do ano.

Lazer

O Zoológico de Brasília abre hoje, das 8h30 às 17h (venda de ingressos até as 16h).

O Jardim Botânico de Brasília, o Planetário de Brasília, o Museu Nacional da República e o Cine Brasília ficam fechados.

No Parque da Cidade, a administração estará fechada, mas a segurança e a limpeza funcionam.

Trânsito

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) informa que as unidades ficam fechadas. Serviços on-line e plantões de equipes especializadas continuarão disponíveis. Equipes de educação, fiscalização e engenharia estão de plantão. Além disso, os serviços on-line, como o Portal de Serviços e o aplicativo Detran-DF Digital, estão disponíveis para o público

O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) informa que o Eixo Rodoviário está fechado para os veículos e o Eixão do Lazer fica aberto ao público, das 6h às 18h.

BRB

O Banco de Brasília (BRB) informa que não há atendimento presencial em suas agências. Os clientes podem utilizar os canais digitais para realizar suas operações bancárias durante o período.

Justiça e cidadania

As unidades do Procon e do Na Hora estão fechadas.

Os Centros de Referência de Assistência Social (Cras), Centros de Referência Especializados de Assistência Social (Creas), Centros de Convivência (Cecons) e Centro de Referência da População em Situação de Rua (Centros Pop) não atendem.

As Unidades de Acolhimento, Unidades de Pronto Atendimento (UPS 24h), Central de Vagas e a Secretaria funcionam normalmente.

A Casa da Mulher Brasileira (CMB), em Ceilândia, funciona 24h, garantindo atendimento ininterrupto. Já os Espaços Acolher, os Centros Especializados de Atendimento à Mulher (Ceams) e os Comitês de Proteção à Mulher estão fechados. Em caso de necessidade, o interessado deve procurar a CMB de Ceilândia (CNM 1, Bloco I, Lote 3) ou entrar em contato pelo telefone 156, opção 8.