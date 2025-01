Homem finge estar armado e rouba bicicleta de adolescente em Águas Claras

Na noite desta quarta-feira (1º/1), um homem fingiu estar armado para assaltar e levar a bicicleta de um adolescente em Águas Claras. O crime ocorreu às 21h10, e, três minutos depois, militares do 17° Batalhão localizaram o suspeito, o prenderam e recuperaram o veículo.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

No momento do crime, o indivíduo estava com o rosto parcialmente coberto e vestindo roupas escuras. Ele fugiu com a bicicleta em direção à Estação Águas Claras. Alertada sobre o roubo, a equipe policial iniciou as buscas na região indicada. Na Rua 24 Sul de Águas Claras, os militares localizaram um homem com as mesmas características do assaltante, conduzindo uma bicicleta de cor escura.

Leia também: Vai viajar? Confira dicas para pegar a estrada com segurança

Ao ser abordado, o suspeito demonstrou nervosismo e apresentou versões contraditórias sobre a origem da bicicleta. Confrontado com as informações da vítima, ele confessou o roubo. A bicicleta foi devolvida ao proprietário, um adolescente, que se dirigiu à 21ª Delegacia de Polícia acompanhado da mãe para registrar o boletim de ocorrência.

O autor do crime também foi conduzido à 21ª DP, em Taguatinga, onde foi autuado em flagrante pelo crime de roubo.