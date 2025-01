Pai e filha nascem na mesma data e celebram aniversário no réveillon

Douglas Paulino, 26 anos, e sua filha de 2 anos, Sophia Paulino, compartilham o mesmo aniversário. Ambos nasceram no dia 31 de dezembro em horários bem próximos, a diferença é de apenas uma hora. Conforme o motoboy, os dois nasceram na madrugada, ele às 2h da manhã e a primogênita às 3h da manhã. Segundo Paulino, a coincidência é o "melhor presente que Deus mandou" para ele de aniversário.

Ao Correio, o morador de Sobradinho relata que apesar de não ter buscado explicações religiosas ou astrológicas sobre a coincidência, ele acredita que a filha atendeu a um pedido feito por ele. "Quando ela estava na barriga, todo dia eu falava 'filha nasce no dia do aniversário do papai'. Minha esposa é prova disso e ela falava 'não, vai nascer não' e acabou que nasceu", conta Paulino.

Ele ainda relata que o parto estava marcado para o dia 1º, no entanto, a bolsa estourou dois dias antes. "A bolsa estou no dia 30 pela manhã e aí a gente foi para o hospital. Ela passou o dia inteiro em trabalho de parto e foi ter [a bebê] na madrugada no dia 31". Paulino ainda afirma que quase fez o parto da filha e que quando os médicos chegaram Sophia já estava nascendo.

Desde o nascimento de Sophia, Paulino comemora o seu aniversário depois da data junto a festa da filha. "Fazemos uns 10 dias depois, até porque está todo mundo em festas no dia 31".

É mais comum do que se imagina

O nascimento de familiares no mesmo dia é mais frequente do que o imaginado. Em 2023, uma família no Paquistão entrou para o Guinness World Records ao bater o recorde de mais irmãos nascidos no mesmo dia. A família Mangi, composta por nove pessoas, celebram aniversário em 1º de agosto.

De acordo com o Guinness World, "o recorde era anteriormente detido por cinco crianças da família Cummins (EUA), que nasceram todas em 20 de fevereiro entre 1952 e 1966. Até a família Mangi ser descoberta, este era o único exemplo verificado de uma família produzindo cinco crianças com aniversários coincidentes".

O fenômeno foi tema de um estudo publicado, divulgado na publicação Jornal da Demografia, em 2023. A pesquisa analisou mais de 10 milhões de nascimentos registrados na Espanha e na França ao longo de um período de 12 anos e constatou que casos em que mãe e filho nasceram no mesmo mês foram 4,6% superiores ao que se esperava. Além de observar que mães e filhos costumam nascer no mesmo mês, também foi notado que irmãos tendem a compartilhar o mês de suas datas de aniversário, assim como pais e filhos.