Exposição na Novacap resgata história da construção de Brasília

Está em cartaz a exposição gratuita Memórias Avulsas, que conta com 162 equipamentos e 90 fotografias que resgatam parte da história da construção de Brasília. A mostra está instalada no prédio da presidência e nos corredores de acesso aos demais blocos da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap).

Os objetos contemplam parte do acervo da empresa pública coletados ao longo de 68 anos, com apoio do Arquivo Público, do Museu Vivo da História Candanga e da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec/DF).

Entre os itens expostos, há um teodolito, instrumento de precisão óptica que mede ângulos verticais e horizontais; uma calculadora mecânica Facit C1-13 utilizada por trabalhadores daquela época; várias pranchetas de engenharia ainda com desenhos afixados; e uma cadeira usada pelo primeiro presidente da Novacap, Israel Pinheiro.

Segundo o presidente da Novacap, Fernando Leite, são peças de valor histórico inestimável. “Montamos a exposição de forma temporária durante o aniversário da companhia, em setembro passado. O governador Ibaneis Rocha esteve aqui e nos orientou a expandir o acesso à coleção para que todos os moradores do DF tenham a oportunidade de conhecê-la”, afirmou.

Claudimar de Souza, presidente da comissão do museu da Novacap e responsável pela organização e pela manutenção dos itens, está na empresa pública há quase 30 anos e lembrou que vários colegas de trabalho, com o mesmo tempo de serviço, vivenciaram esses momentos. "Essa reunião de peças é a oportunidade para que outras pessoas também possam se sentir dentro da história”, ressaltou.

Mostra conta com 162 equipamentos e 90 fotografias (foto: Divulgação/Novacap)

Oportunidade de passeio

Além dessa exposição, a companhia segue com a mostra fotográfica Lentes da Modernidade: a Novacap e o Distrito Federal. O acervo de 30 imagens foi instalado também por causa do aniversário da entidade, mas acabou agradando aos visitantes e segue sem data para terminar.

As fotos, frutos do trabalho diário e especializado do fotojornalista Kiko Paz e da fotógrafa Drica Ponce, destacam a atuação da Novacap no desenvolvimento de todo o DF. A mostra fica instalada nos arredores do Espaço Macarrão, dentro da companhia, e traz painéis que ilustram o progresso das obras de construção civil, reformas, revitalizações e manutenções da companhia nas regiões, incluindo projetos de pavimentação, drenagem, edificação, manutenção, arborização e paisagismo, todos fundamentais para o crescimento sustentável das cidades.

Exposições Memórias Avulsas e Lentes da Modernidade: a Novacap e o Distrito Federal

Local: Sede Novacap (Setor de Áreas Públicas, lote B S/N SAI Sul)

Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h

Entrada franca

Classificação indicativa: livre

Agendamento/Responsável: 3403-2448 (Claudimar de Souza)

*Com informações da Novacap.