Ibaneis retoma agenda do GDF nesta segunda-feira (13/1), após férias

Após um período de férias, o governador Ibaneis Rocha reassumiu hoje o comando do Governo do Distrito Federal (GDF). Um dos primeiros compromissos foi uma reunião com o novo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Distrito Federal (OAB-DF), Paulo Maurício Siqueira, o Poli, que irá comandar a instituição durante o triênio de 2025 a 2027. Durante o encontro, o governador parabenizou a diretoria eleita no último ano e destacou a importância da OAB-DF, relembrando sua própria trajetória na entidade representativa dos advogados.

O governador também participou de uma reunião de planejamento para 2025, na qual a ordem foi de pisar no acelerador, já que este ano é considerado crucial para grandes entregas e a consolidação da imagem do governo visando as eleições de 2026. Entre as principais prioridades estão as obras do projeto Drenar-DF, destinadas a minimizar os danos causados pelas chuvas na capital federal. As fortes chuvas de domingo resultaram em alagamentos em várias regiões.



A previsão é de que o secretário de Governo do DF, José Humberto Pires, apresente ao governador o cronograma de gestão para os próximos meses, além de um balanço das ações em andamento. Atualmente, há um esforço intensificado na manutenção das áreas urbanas das regiões administrativas devido ao período chuvoso. “Me reuni com todos os administradores na semana passada para intensificar a zeladoria das cidades. Não podemos pecar nos detalhes ”, disse à coluna Capital S/A.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular