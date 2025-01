Primeira troca do Bandeirão no DF acontece neste domingo (19)

A primeira troca de Bandeira de 2025 acontece neste domingo (19/1). A cerimônia, que começa a partir das 8h30, será realizada na Praça dos Três Poderes. O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), estará presente.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) é responsável pela solenidade neste mês de janeiro. Durante o evento, haverá o tradicional hasteamento da Bandeira, ao som do Hino Nacional, além de uma salva de 21 tiros. No fim da cerimônia, o público poderá assitir ao desfile da tropa presente.

O Ministério da Defesa coordenará as atividades deste domingo (19). A troca do Bandeirão, inclusive, ocorre de maneira intercalada entre as Forças Armadas e o Governo do Distrito Federal. Devido às alterações climáticas, a Bandeira precisa ser substituída a cada 30 dias.

*Com informações do Ministério da Defesa