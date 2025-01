Cartão Pdaf dará autonomia e agilidade no acesso a recursos para escolas

A Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF) iniciou, no mês de janeiro, a entrega do Cartão do Programa de Descentralização Administrativa e Financeira (Pdaf) às escolas, iniciativa que viabilizará a gestão de R$ 225,4 milhões em 2025. O programa fortalece a descentralização administrativa e financeira, garantindo às escolas mais agilidade e eficiência no acesso aos recursos necessários para suas atividades pedagógicas.

Em postagem no Instagram, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, disse que, com a criação do Cartão Pdaf, será possível manter as pequenas reformas nas escolas e garantir a transparência. “O sistema é todo informatizado. É feita uma avaliação e emitido um laudo para que todos esses trabalhos tenham sua prestação de contas efetiva. Essa linha de transparência tem sido adotada dentro do trabalho e tem dado segurança para os gestores e segurança também para a Secretaria de Educação”, relatou.



Leia também: Agricultores familiares recebem kit de sementes na Ceasa

Na publicação, ele ainda escreveu que agora as escolas terão mais autonomia para fazer as mudanças e adquirir materiais necessários. “Antes, a burocracia atrasava serviços essenciais e prejudicava a comunidade escolar e os nossos estudantes”, enfatizou.

De acordo com a Secretaria de Educação, de 2019 a 2024, os investimentos cresceram de forma consistente. Em 2019, os repasses foram de R$ 169 milhões, atingindo um recorde em 2023, quando foram destinados R$ 263 milhões. Em 2024, o valor ultrapassou R$ 225 milhões, representando um aumento de 33% em relação a 2019. No total, o Pdaf já destinou R$ 1.341.922.599,36 às escolas desde o início da gestão de Ibaneis Rocha.