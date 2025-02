Motoboys destroem portão de residência após discussão; veja vídeo

Uma confusão ocorrida no último fim de semana assustou moradores do Setor M Norte, em Taguatinga. Após uma discussão iniciada no sábado (1º/2), um grupo de motoboys destruiu o portão de uma residência localizada na região. Testemunhas gravaram um vídeo do momento em que o grupo reuniu-se na frente do portão da casa e passou a dar chutes na estrutura.