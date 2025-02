Homem é esfaqueado em Taguatinga após suposta desavença

Na noite de sexta-feira (21/2), por volta das 20h, um homem foi esfaqueado nas proximidades da Praça do Relógio, em Taguatinga.



O homem de 39 anos foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) caído no chão, com diversas perfurações no braço, abdômen e costas. Ele foi atendido pelos socorristas e teve os ferimentos controlados antes de ser encaminhado para o Hospital Regional de Taguatinga.

Segundo a corporação, ele estava consciente, porém desorientado. De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o caso é uma aparente desavença entre moradores de rua e a 12ª Delegacia de Polícia assumiu a investigação.