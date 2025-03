Kit folião: Um guia para ter alegria e segurança no carnaval

Calor, brilho, música alta e um sol para cada um. O carnaval do Distrito Federal começou e, para curtir a folia com segurança, é preciso estar atento e, claro, preparado com o kit folião. O Correio preparou um guia para que os brasilienses saibam exatamente como proceder nos bloquinhos.

Kit folião (foto: Valdo Virgo)

Rolê saudável

Para curtir o período, que exige muita energia, a saúde precisa ser preservada. Gabrielle Franco, clínica médica do Hospital Brasília Águas Claras, listou quais são os atendimentos mais comuns na época das festas: desidratação, intoxicação alimentar, quedas, cortes, infartos e crises hipertensivas. Para evitar cada um deles é, segundo ela, importante estar hidratado, sobretudo quando as temperaturas estão elevadas. "Evite exageros no álcool e na comida, preferindo alimentos leves e ingerindo outros líquidos junto às bebidas alcoólicas. Use calçados confortáveis e adequados para evitar escorregões e quedas. Se tem doenças crônicas, como pressão alta e diabetes, tome os remédios corretamente e evite exageros", orientou.

Os cuidados começam antes mesmo de sair de casa. Nas horas que antecedem as festas, é preciso se alimentar bem, principalmente quem vai ingerir bebidas alcoólicas, priorizando proteínas, carboidratos e fibras. A médica destaca que os alimentos malconservados podem causar intoxicação alimentar, com vômitos e diarreia. "Prefira comidas leves e bem cozidas, evitando maioneses, frutos do mar e alimentos expostos ao sol. Dê preferência a alimentos de que conhece a procedência. Para ter energia, aposte em frutas, castanhas, pão integral e carnes magras", completou.

Sem contratempos

Os eventos carnavalescos não são organizados apenas para os adultos. Na capital, os clássicos bloquinhos voltados ao público infantil lotam todos os anos. Mas, para evitar dor de cabeça, os pais e os pequenos precisam estar totalmente preparados para os imprevistos.

O capitão Edimar, da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), alertou que é fundamental que todas as crianças estejam identificadas, de maneira que as informações possam ser claramente percebidas por qualquer folião adulto. "A nossa principal orientação é que vocês, pais e responsáveis, identifiquem as crianças de forma visível e segura. Usem a Carteirinha de Identificação Infantil, que está disponível no site da PMDF. Imprimam e coloquem na roupa da criança, ou usem como crachá. Lá, tem o nome da criança e o telefone de contato dos responsáveis", aconselhou.

O policial destacou aos adultos que jamais deixem as crianças sozinhas, nem por um instante. "Se uma criança desaparecer, ajam imediatamente: procurem um policial militar ou um dos nossos pontos de apoio. Quanto mais rápido vocês avisarem, maiores são as chances de reencontrarmos a criança em segurança." Ele informou, ainda, que a PMDF vai distribuir pulseiras de identificação nos blocos infantis.

Para quem pretende gastar, a dica do capitão Edmar é levar apenas um cartão, com limite preestabelecido para o evento. "Guardem o celular em uma doleira e usem somente em caso de emergência, para não chamar a atenção de criminosos", indicou. Ao presenciar um crime, como furto, roubo ou assédio, avise a polícia imediatamente, pessoalmente ou por meio do 190.

Pouca chuva, muita festa

Segundo o meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) Heráclio Alves, os foliões não precisarão ter grandes preocupações com as chuvas. Para o feriado prolongado, as chances de queda d'água são pequenas. "O céu permanece com nebulosidade reduzida e pouca chance de chuva. À tarde, pode haver pancadas isoladas e passageiras; não se espera grande volume de chuva", apontou.

A temperatura mínima esperada ao longo do feriado é de 17°C, com os termômetros podendo atingir a marca de 32°C no período da tarde. A umidade também não ficará extrema, variando entre 95% e 35%.