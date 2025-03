Cine Brasília recebe mostra de cinema francês a partir desta quinta

O Cine Brasília inicia a programação com uma mostra de filmes franceses a partir desta quinta-feira (13/3), com o evento Mostra Francófono. Já a programação de quinta (13/3) e sexta-feira (14/3) do cinema conta com o filme de romance gay O melhor amigo, de Allan Deberton, e o documentário Amizade, de Cao Guimarães, além de outras obras. O romance O melhor amigo conta a história de um reencontro entre dois amigos, Lucas e Felipe, cuja reaproximação acende novamente todo o desejo que ambos possuíam mutuamente. Amizade é um documentário que se utiliza de fragmentos de amizades que Cao Guimarães cultivou com colegas artistas. A obra é um mosaico de momentos domésticos registrados em diversos formatos, que vão de telas de computador e filmes em super-8 e 35mm a fitas cassete e antigas gravações de secretárias eletrônicas.

A abertura da mostra de fitas francesas será realizada nesta quinta a partir das 18h30, com um discurso do Embaixador da França, Emmanuel Lenain. Às 19h30. A mostra tem início com o filme Os dois Alfred, de Bruno Podalydés. Os ingressos para a mostra estão disponíveis gratuitamente. Confira a programação completa.

A Mostra Francófono vem com o intuito de mostrar a riqueza do cinema francês e a diversidade das culturas francófonas dentro do cinema. O evento é uma iniciativa das embaixadas francesas em parceria com instituições culturais e acadêmicas, como a Aliança Francesa e a Universidade de Brasília (UnB).





Programação

Quinta-feira (13/3)

Flow às 10h

Eu Não Sei se Vou Ter Que Falar Tudo de Novo + O Melhor Amigo às 14h

Amizade às 16h30

Mostra de Cinema Francófono - Abertura + Discurso do Embaixador da França às 18h30

Mostra de Cinema Francófono - Os Dois Alfred às 19h30





Sexta-feira, (14/3)

Flow às 10h

Amizade às 14h

Mostra Chantal Akerman - Hotel Monterey às 16h

Mostra Chantal Akerman - A Mudança às 17h20

Mostra Cinema Francófono - Respirando Debaixo D’Água às 19h

Sábado, (15/3)

Flow às 10h

Cine AD - Partido Alto + Luis Humberto: O Olhar Possível às 14h

Mostra Chantal Akerman - Exploda Minha Cidade + Toda Uma Noite às 16h

Mostra de Cinema Francófono - Eu Amo Grécia às 19h

Domingo, (16/3)

Flow às 10h

Mostra Chantal Akerman - Anos Dourados às 14h

Mostra de Cinema Francófono - Selvagens às 16h

Mostra Chantal Akerman - A Prisioneira às 18h

Eu Não Sei Se Vou Ter Que Falar Tudo de Novo + O Melhor Amigo às 20h30

Segunda-feira, (17/3)

Eu Não Sei Se Vou Ter Que Falar Tudo de Novo + O Melhor Amigo às 14h

Meu Verão com Glória às 17h

Mostra de Cinema Francófono - Ninan Auassat: Nós, Crianças às 19h

Terça-feira, (18/3)

Flow às 10h

Eu Não Sei Se Vou Ter Que Falar Tudo de Novo + O Melhor Amigo às 14h

Mostra Chantal Akerman - Com Sonia Wieder-Atherton + Ao Leste com Sonia Wieder-Atherton às 16h20

Mostra de Cinema Francófono - Freda às 19h

Quarta-feira, (19/3)

Flow às 10h

Meu Verão com Glória às 14h

Mostra Chantal Akerman - Do Leste às 16h30

Mostra de Cinema Francófono - Presságio às 19h