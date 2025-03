HRSM promove capacitação para equipe de assistência

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF), por meio da Diretoria de Inovação, Ensino e Pesquisa (Diep), promoveu treinamentos presenciais para profissionais de saúde de suas unidades nesta sexta-feira (14/3).

Os colaboradores das equipes puderam participar dos cursos de Sinais Vitais e de Manejo da Crise Convulsiva na Emergência. Os treinamentos ocorreram no Centro de Simulação Realística e no auditório da unidade, com a participação de estudantes da área da saúde.

Os profissionais que participaram do curso de Sinais Vitais aprofundaram seus conhecimentos sobre os valores de referência de cada sinal vital, atualizações de cada referência e identificação de alterações, o que é essencial para evitar a agravação do quadro clínico do paciente.

A enfermeira e ministrante do curso Gisele Bacelar explica que abordaram de maneira geral tudo que envolve Sinais Vitais, aprofundando os conhecimentos nos valores de referência e nos cuidados com relação aos pacientes. “Reforçamos o uso de alguns aparelhos manuais, para fortalecer a necessidade de utilizar as duas formas, não apenas os digitais. Além disso, trouxe casos clínicos para fazer a simulação realística e abordei a importância da higienização das mãos”, declara.

Já no curso Manejo da Crise Convulsiva na Emergência, ministrado pelo enfermeiro Gustavo Rios, foram abordados alguns tópicos como os tipos de crises convulsivas que podem ocorrer, o manejo clínico em cada uma delas, além dos aspectos fisiopatológicos (sintomas) que ocorrem em cada tipo. Também foram discutidas com os membros as intervenções assistenciais em momentos de crise, principalmente no âmbito do atendimento na emergência.

Gustavo também diz que a crise convulsiva impacta a parte cognitiva e motora do paciente, além de poder ocorrer no cérebro de maneira generalizada ou em pontos específicos do órgão, e geralmente deixa algum tipo de sequela para o paciente. “É importantíssimo dar toda a assistência possível para que esse paciente seja bem assistido durante essas crises”, explica.