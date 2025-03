Vigilância Ambiental promove feira de adoção neste sábado (15/3) em Brasília

Neste sábado (15/3), das 10h às 15h30, no Setor de Habitações Coletivas Noroeste (SHCNW), Trecho 02, Lote 4, a Diretoria de Vigilância Ambiental da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) disponibilizará 75 cães e dois gatos em uma feira de adoção. Os animais estão vacinados contra a raiva, realizaram exames para leishmaniose e foram tratados contra possíveis parasitas (pulgas e carrapatos). Os gatos foram testados para FIV (vírus da imunodeficiência felina) e FeLV (vírus da leucemia felina).

Os pets foram salvos por meio de uma decisão judicial que os retirou das condições precárias em que sobreviviam. Na feira de adoção, haverá animais de diversas características: machos, fêmeas, jovens, adultos sem raça definida, de variados tamanhos e de diversas cores.

Os animais adultos já estão castrados e os filhotes ainda aguardam a idade ideal para o procedimento. A castração de todos os animais será garantida pelo Hospital Veterinário Público (Hvep). A gerente da Vigilância Ambiental de Zoonoses, Camila Cibele, explica que a maioria dos pets foram vítimas de maus-tratos. “Queremos que eles tenham uma vida digna fora das baias da Zoonoses. Não são animais para guarda. E é preciso manter o cãozinho e o gato sem acesso à rua para evitar que sofram novamente”, declarou.

Para adotar, é necessário ter mais de 18 anos, apresentar documento de identidade e assinar o termo de posse responsável. Levar coleira com guia ou caixa de transporte é indispensável.

Para ajudar com o grande número de animais resgatados, o Centro de Zoonoses do Distrito Federal está recebendo doações da população a fim de garantir o conforto dos animais. Rações de boa qualidade, cobertores, casinhas e outros itens para pets são alguns dos objetos que podem ser doados para a organização. Os itens podem ser entregues diretamente na sede do centro, localizada no Noroeste, trecho 2 – próximo ao Hospital da Criança de Brasília.

Feira de Adoção

Sábado, 15 de março

Das 10h às 15h30

Na Gerência de Vigilância Ambiental de Zoonoses da Secretaria de Saúde (SES-DF)

Endereço: Setor de Habitações Coletivas Noroeste (SHCNW) – Trecho 02 – Lote 4 (Via de acesso ao Hospital da Criança de Brasília)

*Estagiário sob a supervisão de Eduardo Pinho