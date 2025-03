Condenado por esfaquear filho de ex-namorada no DF está foragido

Está foragido Alex William de Moura Gondim, condenado por esfaquear nas costas, braço e rosto o filho da ex-namorada em Sobradinho. Ele não retorna ao Centro de Progressão Penitenciária (CPP) desde a última segunda-feira (10/3), quando saiu para realizar trabalhos externos.

À época do crime, a ex-companheira também levou golpes de faca nas mãos quando tentou interromper a briga. Com extensa ficha criminal, Alex tem passagens por estupro, violência doméstica, pela Lei Maria da Penha, furto, injúria e ameaça, ele também descumpriu, por pelo menos duas vezes, medidas protetivas de urgência.

Em uma das ocasiões do descumprimento, em abril de 2023, Alex foi acusado pela mulher — que tinha medida protetiva — de deixar a tornozeleira descarregar para comparecer à casa dela. Segundo um processo do Tribunal de Justiça do DF e dos Territórios (TJDFT), "ela (a vítima) acordava pela madrugada com ele no interior da residência dela, proferindo xingamentos".

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"Inclusive, numa das oportunidades, ela chegou a ouvir o equipamento da tornozeleira eletrônica 'apitando', tendo ela entrado em contato com a Central de Monitoramento para informar que o acusado estaria violando a zona de exclusão e comparecendo à casa dela", diz o processo.

Quem tiver informações que levem ao paradeiro do criminoso pode realizar denúncia anônima pelo https://seape.df.gov.br/foragidos/.