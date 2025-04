Esquartejamento no DF: homem filmado por câmera de segurança fazia serviço de limpeza

Um homem que até então era tratado como suspeito no caso do esquartejamento no Riacho Fundo 1 não tem ligação com o crime, e agora é tratado apenas como testemunha. Flagrado em um vídeo com um saco de lixo com partes de um corpo humano, o homem na verdade era um prestador de serviço de limpeza e não tinha ideia do que carregava.

O verdadeiro autor foi detido pelos policiais civis da 29ª Delegacia de Polícia (Riacho Fundo) na noite desta sexta-feira (4/4) e ainda não teve a identidade revelada.

Em entrevista ao Correio, o rapaz que aparece nas filmagens — e pede para não ter o nome divulgado — deu detalhes da dinâmica que teve trecho capturado por câmeras. O homem, que trabalha como motorista de ônibus, também presta serviço de limpeza em mais de 20 condomínios do DF e, nesta sexta, tinha agendamento para fazer o descarte de lixo no prédio onde supostamente ocorreu o crime.

As imagens mostram o trabalhador saindo com um saco preto nas mãos. “Eu não fazia ideia do que tinha lá. Tinha um papelão enrolado no saco. Depois de lá, fui para Samambaia fazer outro serviço e, após, fui para casa”, detalhou.

Horas depois, o homem foi surpreendido em casa com a chegada de policiais. Sem saber do que se tratava, seguiu à delegacia de maneira voluntária. A advogada que o representa, Elga Serpa, do escritório Araújo e Serpa Advocacia, deu uma declaração. “Meu cliente saiu pela porta da frente da delegacia. Deixou de ser suspeito e é apenas uma testemunha do caso.”

A família do trabalhador relata ter sofrido represálias após a divulgação das imagens e teme pela vida do homem e dos parentes. De acordo com a defesa, um grupo de motoboys se reuniu próximo à casa do cobrador para tirar satisfações.

O autor

O verdadeiro acusado do crime foi preso nesta noite. A motivação e dinâmica do homicídio ainda são investigadas pela Polícia Civil. A suspeita é de que o assassinato tenha ocorrido dentro de um dos apartamentos do prédio, na QN 7.

O autor chegou acompanhado dos policiais civis na noite desta sexta-feira. Um vídeo exclusivo gravado pelo Correio mostra a chegada do homem na delegacia. Confira:

