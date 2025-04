Sábado amanhece nublado e com possibilidade de pancadas de chuva no DF

Se a ideia era praticar atividades ao ar livre neste final de semana, o tempo pode desencorajar um pouco. O Distrito Federal amanheceu nublado neste sábado (5/4) e a tendência é permanecer desta forma o dia inteiro. A chuva pode dar as caras também, com pancadas em locais isolados. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

De acordo com meteorologista, a previsão é de que o céu permaneça encoberto e que as chuvas cheguem mais fortes no período da tarde. Algumas regiões podem chover mais, outras menos. Portanto, é prudente sair preparado para precipitações em caso de compromissos fora de casa. A umidade do ar varia entre 45% e 95%.

A temperatura, no entanto, não é baixa. A mínima registrada foi de 18?°C, enquanto a máxima prevista é de 29?°C. Porém, os ventos podem alterar um pouco a percepção desse tempo. Especialistas do Inmet indicam agasalhos para atividades ao ar livre.

Essa previsão não é apenas para o sábado. Os dados devem seguir para o restante do final de semana e início da semana que se aproxima. Segundo meteorologista, a tendência é que o tempo só mude na terça-feira (8/4).