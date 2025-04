Homem de 51 anos é preso por portar 40g de maconha e furtar bens no DF

Um homem de 51 anos foi preso pelo uso e porte de cerca de 40 gramas de maconha, além do furto diversos bens, incluindo duas televisões, na noite deste domingo (6/4). O suspeito, que é usuário de drogas, foi pego em flagrante em uma região do Guará II, na Colônia Agrícola Águas Claras, após fugir de uma viatura e entrar em um barraco improvisado, dentro de uma zona de mata do local.



A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) atendeu a denúncia que relatava o movimento em um ponto de tráfico de drogas na região da Colônia Agrícola. O suspeito foi avistado no local com uma sacola e fugiu para um barraco ao perceber a viatura, que o perseguiu. No local, os militares observaram ele manuseando a maconha e o prenderam em flagrante.

No lado de fora da moradia improvisada, havia quatro rodas com pneus aro 22 da marca Land Rover, avaliadas em aproximadamente R$ 32 mil. Além disso, os policiais vasculharam dentro do local e apreenderam cerca de 40 gramas de maconha, 20 facas e facões, duas televisões, seis celulares, um monitor de computador, um notebook, uma caixa de som,pacotes de fios de cobre, ferramentas e R$ 118,00 em dinheiro trocado.

Todos objetos não tiveram a origem comprovada e, um dos cães do batalhão de polícia encontrou mais uma porção de droga escondida dentro de uma bota. Foi constatado que parte dos itens apreendidos pertenciam a um policial que foi vítima de furto na QE 26 do Guará II, no dia 19 de março deste ano.

O suspeito foi conduzido à 1ª Delegacia de Polícia, com os itens apreendidos.