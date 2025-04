Obras no trecho 2 do Sol Nascente devem ser concluídas no fim deste ano

Ibaneis Rocha e Walter Casimiro no trecho 3 do Sol Nascente, acompanhando o andamento das obras. - (crédito: Agência Brasília)

O Sol Nascente passa por obras de infraestrutura urbana, visando garantir qualidade de vida e evitar transtornos na região. Na manhã desta quinta-feira (10/4), o governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB), visitou o trecho 2 da região administrativa para acompanhar os serviços de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial. De acordo com a Secretaria de Obras do Distrito Federal (SODF), a previsão é de que o trabalho neste setor seja concluído até o fim deste ano.

Os serviços irão contemplar os trechos 1, 2 e 3 do Sol Nascente. Além da drenagem e pavimentação neste trecho 2, nos outros setores também está incluído a implantação de calçadas, meios-fios, bocas de lobo e sinalização viária (tanto vertical quanto horizontal), além da instalação de nova iluminação pública. Segundo a SODF, o Sol Nascente é hoje um dos maiores canteiros de obras do DF.

O governador Ibaneis explicou a importância dos serviços de infraestrutura, sobretudo na parte da drenagem, no setor entre as quadras 128 e 136, atrás da feira do produtor. “Conseguimos aditivar os contratos para começar essa parte de drenagem. Não só dessa rua, são todas as ruas aqui fazendo interligação a interligação e a captação desde lá de cima para evitar aquilo que vimos anos anteriores, as enchentes, que chegaram a inclusive, atingir várias casas de moradores”, enfatizou.

Drenagem e pavimentação

O secretário de Obras, Walter Casimiro, explicou detalhadamente o processo de drenagem e está sendo feito. “O projeto prevê a captação com sistemas de drenagem, onde jogaremos toda a água nas bacias de detenção, que já foram construídas lá embaixo, onde conseguimos fazer drenagem superficial com bloquetes”, afirmou.

O trecho 2, no qual incluía o sistema de drenagem e pavimentação, tinha ficado para depois, devido às outras obras que tinham sido realizadas no passado, segundo o secretário. Foram feitos estudos e toda uma avaliação do terreno para que o projeto começasse nesta quinta (10/4). O secretário também afirmou que 70% da obra está concluída e prevê que, até o fim do ano todo o Sol Nascente esteja com o sistema de drenagem pronto.

Casimiro também destacou sobre a importância da pavimentação do projeto. “A gente usará a pavimentação em asfalto onde tem o fluxo mais pesado, para permitir que os ônibus e caminhões passem nas vias com mais movimento. Tem todo um sistema planejado com projeto de urbanização”, afirmou.

Expectativa da obra

O governador Ibaneis tem a expectativa que a obra seja rápida, concluída ainda este ano, para não causar transtornos quando o período de chuva chegar. Desde 2019, foram investidos mais de R$ 600 milhões para infraestrutura do local.

“Estamos fazendo outras obras dentro aqui do Sol Nascente para que essa população saia desse sofrimento que passa e que a gente tire totalmente o título de “favela” dessa região. Queremos que as pessoas daqui vivam com qualidade de vida, que eles consigam ter todo o amparo necessário”, disse o governador.

De acordo com dados do Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Estatística Geográfico, o Sol Nascente aparece como segunda maior favela do Brasil, atrás apenas da Rocinha, no Rio de Janeiro. Entretanto, o Governo do Distrito Federal (GDF) aponta que a realidade de hoje é diferente da encontrada em 2022, uma vez que a região está dotada de infraestrutura de esgotamento sanitário, fornecimento de água, energia, asfalto e equipamentos públicos, como escolas, creches, hospital, centro olímpico, transporte coletivo e limpeza urbana.

*Estagiário sob a supervisão de Patrick Selvatti