Homem que espancou filho até a morte é condenado a 30 anos de prisão

Wagner Pereira da Silva foi condenado a até 30 anos de prisão por agredir o filho de 2 anos até a morte. A decisão foi efetuada nesta quinta-feira (24/4) pelo Tribunal do Júri do Paranoá que estipulou a pena em regime inicial fechado, sem o direito de recorrer em liberdade.

Os jurados aceitaram as denúncias da 1ª Promotoria de Justiça do Tribunal do Júri do Paranoá e consideraram que o crime foi cometido por motivo torpe (considerado imoral), com emprego de meio cruel. Conforme as provas apresentadas, Wagner não aceitava que a mãe do menino de 2 anos defendesse a criança de agressões. As pancadas intensas ocasionaram a morte da criança por choque hipovolêmico e ruptura do pâncreas.

Relembre o caso

O crime ocorreu no Paranoá, em 17 de outubro em 2023, quando Wagner aproveitou a ausência da esposa, Patrícia Viriato da Silva, 25, para agredir a criança. A mãe relatou aos investigadores que o homem tinha problemas psicológicos e que, anteriormente, o impediu de bater no filho. Ela disse que queria preservar o casamento, mas, em outro episódio, chegou a registrar boletim de ocorrência com base na Lei Maria da Penha. No entanto, retirou a queixa logo em seguida.

O socorro do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado por Patrícia. Quando as equipes chegaram ao local, constataram a morte do menino e solicitaram providências da Polícia Militar (PMDF). Wagner foi conduzido a 6ª Delegacia de Polícia, no Paranoá, e confessou o crime. O acusado é formado em educação física e havia sido aprovado para dar aulas como professor temporário na rede pública do DF.

*Estagiário sob a supervisão de Márcia Machado