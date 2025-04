Operação policial assusta frequentadores do Parque Olhos D'água

Conhecido por ser um lugar calmo, o parque Olhos D'água, entre as quadras 413 e 414 da Asa Norte, foi palco de uma perseguição policial no início da noite da última quinta-feira (24/5). A operação da Polícia Civil do DF (PCDF) assustou frequentadores e comerciantes locais.



Por volta das 18h, agentes da PCDF fizeram buscas para localizar um suspeito de furtar cabos elétricos nas proximidades daquela área e que teria fugido em direção ao local de lazer. Um helicóptero sobrevoou a região para tentar encontrar o suspeito. O barulho da aeronave se somou ao de explosões de bombas de efeito moral jogadas em pontos de vegetação fechada a fim de que ele se entregasse. Os artefatos não causaram danos à flora.



Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O personal trainer, Rafael James, 33 anos, disse, nesta sexta-feira (26/4): "Fiquei com uma sensação de insegurança de voltar ao parque, até porque eu não sabia do desfecho da procura". E ele acrescentou: "Acredito que falta um pouco mais de agentes de segurança e mais rondas no local".

Um comerciante que não quis se identificar relatou que cogitou não trabalhar nesta sexta. "Eu fiquei com muito medo. Pensei em não vir. O que me fez mudar de ideia é que meu ponto fica perto dos seguranças", contou.

Rafael James afirma que se sentiu inseguro para frequentar o parque (foto: Foto: Luiz Fellipe Alves/CB/DA Press)

Leia também:

Em nota, a Polícia Civil afirmou que a perseguição foi encerrada por volta das 20h de quinta-feira, sem a captura do acusado. O órgão negou que houve troca de tiros.

Por sua vez, o Ibram informou que o Olhos D'água voltou a funcionar, normalmente, nesta sexta-feira, confirmado que o portão principal ficará aberto até às 20h, como de hábito.