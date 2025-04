Vídeo: criminosos arrancam tênis de estudante durante assalto

Um estudante foi vítima de um assalto em Santa Maria Norte. O crime aconteceu na tarde deste sábado (26/4), enquanto o jovem andava pela rua. Nas imagens de uma câmera de segurança da região é possível ver os dois agressores se aproximando do garoto. Em seguida, eles o ameaçam e roubam seu tênis.

Ainda nos registros, o estudante tenta contornar a situação. No entanto, os suspeitos o seguram pela blusa e dão chutes contra as pernas do jovem. Indignados, levantam a perna do garoto — uma de cada vez — e arrancam os sapatos de seus pés.



Depois de efetuado o roubo, os dois correm e deixam o garoto descalço no meio da rua. O crime deixou os moradores da região consternados e aflitos, como ressaltam alguns comentários em posts sobre o vídeo nas redes sociais. Ainda não há informações sobre o paradeiro dos suspeitos, tampouco se já foram presos.



A Polícia Militar (PMDF) informa que, qualquer informação que possa levar à captura dos assaltantes deve ser repassada pelos números 190 ou 197, com a opção de denúncia anônima.