Colisão de carro contra poste de iluminação deixa três feridos na BR-070

Uma colisão de um veículo contra um poste de iluminação pública na BR-070, próximo ao Motel Fiesta, sentido Ceilândia–Taguatinga, deixou três feridos. Quando o Corpo de Bombeiros (CBMDF) chegou ao local, os três indivíduos ainda se encontravam no interior do automóvel.

As vítimas foram um homem de 31 anos, condutor do veículo, que apresentou escoriações leves, uma mulher de 30 anos, que se queixou de dores na região lombar e cervical, e um homem de 51 anos com suspeita de fratura na clavícula. Segundo o CBMDF, eles estavam conscientes, orientados, com sinais estáveis e foram encaminhadas ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC).

O local ficou sob responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal e a Neoenergia também foi acionada para os procedimentos na rede elétrica atingida. A dinâmica do acidente é desconhecida.