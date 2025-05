Festival promove debates e oficinas sobre tecnologia e negócios em Taguatinga

Taguatinga receberá, nos dias 24 e 25 de maio, a primeira edição gratuita do Festival Curicaca na Associação Comercial e Industrial de Taguatinga (ACIT). O tema da edição é “Cidade Inteligente” e discute o uso de tecnologias para a soberania nacional. Com programação voltada ao estímulo do potencial criativo, tecnológico e produtivo das pessoas e dos negócios do DF, o evento também contará com uma feira de produtores locais.

Leia também: DF amanhece gelado e previsão é de céu ensolarado com poucas nuvens



A programação do evento promete agitar o fim de semana com atividades para todos os públicos. No sábado, as atrações começam às 10h e seguem até as 22h. Durante o dia todo, o público poderá aproveitar a área de convivência com feira, arena gamer, pista de Just Dance, domo planetário e espaço kids com oficinas. Às 13h, o grupo Baque Folha anima o palco, seguido da palestra “Inovar é Coisa Nossa”, às 14h, que discute como soluções coletivas surgem da vivência urbana. Às 15h30, o tema “Cidade Inteligente” será debatido em entrevista com Ricardo Cappelli, presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI). Em seguida, às 16h30, a palestra “Conecta, Mas Não Desconecta” aborda o papel da tecnologia na criação de cidades mais humanas. A programação musical continua com o DJ Itin do Brasil às 18h, a banda Pratanes às 19h e, encerrando o dia, o show da cantora Tássia Reis às 20h.

No domingo, as atividades acontecem das 10h às 18h, com a mesma estrutura de área de convivência disponível ao longo do dia. Logo no início, entre 10h e 13h, será oferecido o workshop “Tecnologia Simples para Problemas Reais”, que ensina o uso prático de ferramentas digitais para aprimorar serviços. À tarde, das 14h às 17h, os holofotes se voltam para o campeonato de cosplay, reunindo fãs de cultura pop em um concurso de fantasias que promete criatividade e diversão.

Reconhecida como a capital econômica do DF por sua grande concentração de shoppings, comércios e serviços, Taguatinga tem, atualmente, cerca de 220 mil moradores. O objetivo do festival é impulsionar a inovação nos negócios e promover debates sobre novas oportunidades de crescimento para os empreendimentos da região administrativa.

Realizado pela ABDI e executado pelo Instituto Cultural e Social do Distrito Federal, o evento também passará por outras nove regiões administrativas ao longo do ano. As próximas edições estão previstas para: Planaltina (7 e 8 de junho), São Sebastião (28 e 29 de junho), Sobradinho (12 e 13 de julho), Paranoá (19 e 20 de julho), Samambaia (2 e 3 de agosto), Gama (30 e 31 de agosto), Santa Maria (6 e 7 de setembro), Guará (20 e 21 de setembro) e Ceilândia (27 e 28 de setembro). Todos os eventos preparam o DF para o Festival Internacional de Inovação e Sustentabilidade na Indústria, marcado para outubro, na Arena BRB Mané Garrincha.