Nota Legal: acompanhe o sorteio do prêmio inédito de R$ 1 milhão

O primeiro sorteio do Programa Nota Legal de 2025 do Distrito Federal é realizado nesta quarta-feira (21/5), a partir das 15h. O programa vai distribuir R$ 3,5 milhões em prêmios. Ao todo, são 12,6 mil prêmios, incluindo dois de R$ 200 mil.

“O consumidor que está cadastrado pode obter abatimento no pagamento do IPTU e do IPVA. Este ano, o total de indicações para desconto chegou a R$ 93,3 milhões”, destacou o secretário de Economia, Ney Ferraz.

Acompanhe:

Serão dois prêmios de R$ 200 mil; três de R$ 100 mil; quatro de R$ 50 mil; dez de R$ 10 mil; 30 de R$ 5 mil, 50 de R$ 1 mil, 500 de R$ 200 e 12 mil de R$ 100, além do prêmio inédito de R$ 1 milhão. Todos pagos integralmente, já com os impostos descontados. O prazo para cadastro nesta edição foi finalizado no dia 12 de março. Anualmente são feitos dois sorteios, um em cada semestre do ano.

Segundo a Secretaria de Economia, o Nota Legal foi criado para incentivar os consumidores brasilienses a exigirem a emissão de cupons fiscais nas compras de bens e serviços. A ação estimula a chamada cidadania fiscal, por tornar corriqueira a iniciativa do ato e formaliza as transações comerciais no Distrito Federal, reduzindo a sonegação.



Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular