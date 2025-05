DF tem mais de 1 mil vagas de empregos nesta quinta-feira (29/5)

As agências do trabalhador do Distrito Federal oferecem, nesta quinta-feira (29/5), 1.080 vagas para quem está procurando um emprego. Há cargos para candidatos de diferentes níveis de escolaridade, com ou sem experiência, com salários que chegam a R$ 5,5 mil. Algumas oportunidades são exclusivas para pessoas com deficiência.

A vaga que tem maior remuneração é a de encarregado de manutenção, na Zona Industrial do Guará. São duas oportunidades, para candidatos com ensino médio completo e experiência prévia na função.

Enquanto isso, o cargo com mais vagas disponíveis é o de ajudante de açougueiro, em Samambaia Norte. São 60 oportunidades, com salário de R$ 1.666, para pessoas com ensino fundamental completo e não há exigência de experiência.

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das oportunidades seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras.

Empregadores e empreendedores que desejem ofertar vagas ou utilizar o espaço das Agências do Trabalhador para as entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo e-mail gcv@sedet.df.gov.br. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).