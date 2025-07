Frequentadores cobram melhorias em espaços públicos de lazer

O fundador do projeto Brasil Skate School, Robson Diego de Menezes, contou que a trave já caiu no braço de uma das crianças - (crédito: Leonardo Rodrigues/CB)

Quadras abandonadas, parquinhos com fezes de animais, brinquedos remendados com fios e falta de iluminação. Esse é o retrato de espaços públicos de lazer percorridos pelo Correio em Ceilândia, Taguatinga, Areal e Guará. Frequentadores cobram mais atenção das autoridades para esses espaços.

No parquinho do Areal, os únicos brinquedos são dois gira-giras (foto: Vitória Torres/CB)

O estudante de ciências da computação Rafael Medeiros, 19 anos, é frequentador assíduo das quadras do Centro Administrativo Vivencial e Esportivo do Guará II (Cave), mas reclama da situação do local, espaço que utilizava desde criança. "Esse é um espaço de integração e de socialização. O esporte traz muito disso. Ver o estado em que está é revoltante", afirma.

Para Rafael, o abandono dos equipamentos foi o motivo para que moradores do Guará desistissem de frequentar o local. "Tornou-se, inclusive, uma região perigosa em alguns horários do dia, por ser tão abandonada. Um espaço que foi tão vivo, tão cheio de práticas esportivas, hoje está abandonado sem nenhum uso", lamenta.

Em Ceilândia, o parquinho de areia foi consumido pelo mato (foto: Vitória Torres/CB)

Em Ceilândia, a gestora ambiental Laís Figueiredo, 24, precisa andar alguns minutos para levar a sobrinha para brincar em um local seguro, na praça da QNP 14. Ao lado da casa dela, na QNN 40, até existe um parquinho. "Mas está cheio de mato. Não tem condições de uma criança brincar. Temos que procurar outros parquinhos, pois este perto de casa está perigoso, totalmente inapropriado para levar crianças". Ele dá como exemplo um balanço que foi remendado com fio, material que não é recomendado nessa situação.

Morador do Areal, Hudson de Souza, agente de recepção, 33, mostra sua frustração ao ver o parquinho ao lado de sua casa, na QS 11, conjunto R, abandonado e sem manutenção há mais de dois anos. Com apenas dois gira-giras disponíveis, o espaço tornou-se inadequado para sua filha de 4 anos, especialmente devido ao uso frequente por donos de cães que permitem que os animais façam suas necessidades na areia, comprometendo a higiene e a segurança do local.

Comunidade concerta balanço quebrado com fio remendado (foto: Leonardo Rodrigues/CB)

"É frustrante. Nós temos esse privilégio de ter um parquinho do lado de casa e não fazemos uso. A gente nunca viu nenhuma reforma para trazer novos brinquedos ou até mesmo ter um cuidado maior. Com relação aos animais, seria interessante uma sinalização da parte da administração para evitar esse tipo de coisa", denuncia.

O fundador do projeto Brasil Skate School, Robson Diego de Menezes, 43, morador de Taguatinga Norte, utiliza a quadra poliesportiva entre as QNGs 30/32 para ensinar os alunos a andar de skate, entretanto, a falta de cuidados com o lugar está dificultando o aprendizado dos jovens.

Rafael Medeiros afirma sentir falta das quadras do Centro Administrativo Vivencial e Esportivo do Guará II (CAVE) (foto: Leonardo Rodrigues/CB)

"Utilizo aqui há 10 meses. Quando cheguei, a quadra estava depredada, o alambrado furado, só a trave que ainda estava inteira, mas tinha indícios de partição na solda. A maioria dos bancos que as crianças sentam para descansar está quebrado. Nunca foi feita nenhuma reforma. Nunca houve órgão público aqui para verificar os equipamentos públicos", observa.

No episódio da trave caída, Robson relata que caiu no braço de uma das crianças. "Quando os jovens passam pelo alambrado furado, as pontas dos ganchos arranham. Vários deles estão com as costas e o peito machucados", completa Robson.

Reformas

Segundo a Administração do Guará, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh) dará prosseguimento à elaboração do plano de ocupação da área do Cave de modo a regularizar as instalações das diversas atividades e equipamentos públicos existentes no local. "A Secretaria de Projetos Especiais informa que o governo avança na viabilização do projeto de revitalização do Cave (lotes 14, 16, 17 e 18), que pretende transformar a região em um centro esportivo moderno e acessível. A Administração do Guará esclarece, ainda, que as equipes da Divisão de Obras da administração regional realiza a capina, roçagem, desobstrução de bueiros e outras diversas manutenções periódicas na área".

Hudson de Souza afirma que durante os dois anos que mora no Areal, nunca viu acontecer uma manutenção no parquinho (foto: Leonardo Rodrigues/CB)

Conforme a Administração de Ceilândia, uma vistoria técnica no parquinho de areia localizado na QNN 40, em frente à Escola Classe 59, será realizada com o objetivo de avaliar as condições do mobiliário urbano e as necessidades de manutenção no local. "A partir dessa avaliação, serão adotadas as medidas necessárias para a correção dos equipamentos, em parceria com os órgãos competentes, a fim de garantir a segurança e o bem-estar das crianças e da comunidade que utiliza o espaço. A administração reforça o compromisso com a preservação dos espaços públicos e a melhoria contínua da infraestrutura urbana da cidade".

Laís Figueiredo, com um parquinho do lado de casa, precisa levar sua sobrinha para brincar em outro local (foto: Leonardo Rodrigues/CB)

A Administração de Taguatinga informa que a quadra poliesportiva localizada entre a QNG 30 e a QNG 32 está inclusa na programação de manutenções do órgão. A reforma contempla o reparo das traves, dos bancos e da grade danificada. A equipe responsável está organizando a execução dos serviços, que ocorrerá nos próximos dias, conforme cronograma interno.

A Administração de Arniqueira informou que há um processo em andamento, encaminhado à Novacap, contendo a solicitação de compra de equipamentos para os parquinhos. "Nesse contexto, o Conjunto R da QS 11 também será contemplado com a aquisição dos referidos equipamentos", diz a nota. Segundo a administração, foi realizada a roçagem do mato em junho na praça localizada no Conjunto R.

