Parceria entre França e Brasil traz programação cultural extensa

As relações diplomáticas entre Brasil e França são de muita parceria e 2025 marca 200 anos dessa união transatlântica. Como uma forma de comemoração, os países decidiram fazer um intercâmbio cultural. Enquanto desde abril a França recebeu artistas brasileiros, a partir de agosto o Brasil passa ter uma programação francesa. O projeto é a temporada França-Brasil 2025.

Leia também: Angelique Kidjo se apresenta em Brasília em agosto de 2025

A convite do projeto, o Correio esteve em São Paulo para a coletiva de anúncio do evento que dura de agosto a dezembro de 2025. Serão mais de 300 projetos culturais em 15 cidades do Brasil — todas as regiões do país estarão representadas por pelo menos uma cidade durante a temporada.

Brasília recebe a abertura com o Festival Convergências. A cidade terá reuniões do Fórum Juventude e Democracia, em que jovens lideranças brasileiras e francesas discutem sobre democracia, pilar da temporada ao lado de diversidade — com discussões sediadas em São Paulo — e clima — discutido durante a COP em Belém.

Leia também: COP 30 cria corrida por hospedagens em Belém

O Festival em Brasília terá exposições e uma performance de equilibrismo em que membros da companhia francesa Les Filles du Renard Pâle irão passar equilibrados em um cabo que sairá da Biblioteca Nacional e chegará no Museu da República. A ideia é representar a beleza e a fragilidade da democracia. A cantora beninense Angelique Kidjo é outra das atrações para marcar a abertura do evento.

Música, dança, teatro e discussões passeiam pelo Brasil em festivais e eventos de discussão com cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Fortaleza, Curitiba, São Luís e Teresina recebendo programações que expõe não só a França europeia, mas os territórios franceses do caribe e de ilhas do pacífico.

Brasília volta a ser sede do evento no Sesi Lab no dia 30 de setembro com a exposição Clima, o novo anormal. A atração que contou com a curadoria do diretor brasileiro indicado ao Oscar Fernando Meirelles, adapta uma exposição francesa que mostra como o mundo vive uma séria crise climática. O projeto fica aberto para visitação até dezembro de 2025.