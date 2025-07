"A empresa está sendo omissa", diz secretária sobre aterro Ouro Verde

25/06/2025 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - Desabamento de lixo do Aterro Sanitário Ouro Verde no Distrito de Monte Alto em Padre Bernardo (GO), poderá contaminar o meio ambiente da região. - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A secretária de Meio Ambiente do Estado de Goiás, Andréa Vulcanis, esteve no Aterro Ouro Verde, em Padre Bernardo, para acompanhar de perto a situação ambiental. Durante a visita, nesta sexta-feira (4/7), ela criticou duramente a atuação da empresa responsável pelo aterro.

“Vim aqui hoje presencialmente para verificar a situação. A nossa avaliação, até o momento, é de que a empresa está muito omissa, basicamente não fez nada ainda. Acabou de contratar uma consultoria para avaliar os aspectos técnicos de engenharia, mas não pôs a mão na massa”, afirmou Andréa Vulcanis ao Correio.

Segundo a secretária, enquanto a empresa permanece inerte, é o poder público que tem conduzido as ações emergenciais. Ela destacou as ações que estão sendo tomadas pelo governo estadual e pela prefeitura local para conter os danos. “Estamos levando água para as comunidades que tiveram o abastecimento interrompido por conta da interdição do uso da água do rio. Estamos cuidando de todo o processo de saúde. São muitos vetores, muita mosca, muito mosquito, e isso provoca doença nas pessoas, por isso estamos atuando de forma imediata”, declarou Vulcanis.

Entre outras as ações em andamento, está a obra de desobstrução do rio, que foi bloqueado pelo lixo após o desabamento do aterro. “Estamos trabalhando agora com a obra lá embaixo para baixar o nível da água e permitir a remoção do lixo. Estimamos de 2 mil a 3 mil caminhões para fazer esse transporte. É um volume enorme de obra e movimentação de maquinário que vai acontecer a partir de agora com o objetivo de desobstruir o mais rápido possível”, afirmou a secretária.

Além das ações imediatas, Vulcanis destacou que a empresa será responsabilizada. “Temos multas aplicadas, além do bloqueio de contas. Há perdas enormes, plantações destruídas. A empresa será responsabilizada junto com seus sócios”, disse a chefe da pasta.

Sobre os impactos, Andréa Vulcanis alerta que ainda não é possível mensurar a totalidade do dano. “Depois do recolhimento do lixo e da descontaminação da água, teremos uma dimensão mais clara. Estamos falando de metais pesados no solo, contaminação sistêmica por anos. A mancha de contaminação pode chegar ao Rio Maranhão. Isso é uma preocupação nossa. As equipes de monitoramento estão atentas”, relatou.