Espaço Acolher tem atendimento para vítimas e autores de violência doméstica

A governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão, inaugura, nesta terça-feira (8/7), o Espaço Acolher, um novo equipamento público voltado ao apoio e atendimento humanizado de mulheres vítimas de violência e aos autores também. Localizado na SQS 112/312, o espaço funcionará como um local de acolhimento para as mulheres e as famílias delas.

A unidade contará com uma equipe formada por psicólogas, assistentes sociais e pedagogos para a realização do atendimento às vítimas. Durante a cerimônia de inauguração, Celina destacou a satisfação em poder inaugurar um espaço que irá auxiliar mulheres em situação de violência. Além disso, Celina reforçou a importância de políticas públicas voltadas à proteção das vítimas. “Hoje a denúncia é anônima, é protegida, então você pode salvar a vida de uma mulher”

Bruno Olimpio, administrador do Plano Piloto, reforçou a satisfação em poder inaugurar um espaço que visa conscientizar autores e vítimas a respeito da violência doméstica. O administrador acrescenta que a nova unidade “representa um passo fundamental na luta contra a violência doméstica e familiar, oferecendo acolhimento e escuta qualificada”.

A Secretária da Mulher, Gisele Ferreira, afirma que o espaço tem “um significado muito importante”, uma vez que “não tem como falar de política pública de proteção às mulheres sem envolver os homens”. Gisele explica que apesar das acoes dos órgãos públicos de segurança, também é necessária a prevenção. “É nossa missão fazer com que cada vez mais a gente democratize os espaços públicos e fique cada vez mais acolhedor”, afirma a Secretária.