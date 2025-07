Saiba quem era a motociclista que morreu após colisão contra um cavalo

A motociclista que morreu após envolver-se em uma colisão contra um cavalo é Caroline Araújo, 37 anos. O acidente ocorreu na Estrada Parque Ceilândia, em Vicente Pires, sentido Taguatinga. A mulher, que pilotava uma Honda Shadow cinza, fazia parte do grupo de motociclistas Steel Goose. O sinistro de trânsito ocorreu na madrugada desta quinta-feira (10/7).



Informações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) dão conta de que Caroline apresentou traumatismo cranioencefálico grave e foi encontrada em parada cardiorrespiratória. Mesmo com os protocolos de reanimação cardiopulmonar, ela não resistiu. O animal, que trafegava sozinho na via, também não resistiu aos ferimentos.

Nas redes sociais, o grupo Steel Goose lamentou o ocorrido. "É com imensa dor que o Steel Goose informa o falecimento da nossa irmã de colete e amiga Carol. Neste momento de dor, nos solidarizamos com a família, amigos e todos que tiveram o privilégio de conviver com ela", diz uma postagem.

Em seu perfil no Instagram, Caroline compartilhava o carinho pela moto. "Tanque cheio, garantia de felicidade", disse em uma postagem. Ela também era mãe de um adolescente. O velório e sepultamento da motociclista está previsto para ocorrer na manhã de sexta-feira (11/7), no Cemitério de Taguatinga.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular